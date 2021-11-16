В Ужгороде мужчина случайно застал в собственной квартире грабителя: что было дальше (фото)

В Ужгороде мужчина случайно застал в собственной квартире грабителя: что было дальше (фото)

32-летний злоумышленник проник в квартиру, отжав балконную дверь.

В понедельник, 15 ноября, примерно в 17:00 в Ужгороде в квартиру 65-летнего местного жителя проник вооруженный 32-летний ранее судимый грабитель.

Как рассказали в полиции Закарпатья, злоумышленник, отжав балконную дверь, попал в квартиру. Когда он зашел на кухню, неожиданно для себя увидел там хозяина, который в тот день раньше обычного вернулся домой с работы.

Грабитель вытащил из кармана нож и начал угрожать 65-летнему мужчине. Злоумышленник требовал отдать все деньги, однако не найдя в квартире наличных, сбежал.

Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области

Взволнованный хозяин позвонил в полицию и обо всем рассказал.

По вызову немедленно прибыла следственно-оперативная группа полиции. По "горячим следам" полицейским удалось задержать подозреваемого — 32-летнего ранее неоднократно судимого за имущественные преступления ужгородца. Во время задержания у злоумышленника был обнаружен нож, которым он и угрожал потерпевшему.

Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области

Разбойник был помещен в изолятор временного содержания. За совершенное ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области

Следователи квалифицировали событие по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины, то есть разбойное нападение с проникновением в жилье.

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