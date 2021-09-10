В Ужгороде нетрезвая пассажир такси ударила полицейскую и сорвала с нее сережку (видео)

Пассажиры такси вели себя агрессивно и на замечание копов не реагировали, поэтому их скрутили и надели на них наручники.

В Ужгороде патрульные полицейские задержали женщину и мужчину, которые вели себя агрессивно. Пара ехала в такси, а когда копы остановили авто, разозлились и начали бросаться на стражей порядка.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Закарпатской области

Вчера, 9 сентября, на проспекте Свободы в Ужгороде полицейские остановили авто Volkswagen за нарушение ПДД. Во время общения с водителем такси из автомобиля вышли двое пассажиров. Женщина и мужчина были с явными признаками алкогольного опьянения. Они начали ругаться и кричать.

"Впоследствии женщина подошла к патрульной и ударил ее в лицо, сорвав серьгу. Стражи порядка задержали ее, применив к ней наручники. Мужчина пытался помешать действиям полицейских, поэтому его задержали также. Оба нарушителей инспекторы доставили в Ужгородский районного управления полиции", — рассказывают в пресс-службе патрульной полиции.

На мужчину и женщину составили по три админматериалы по ст.173 (мелкое хулиганство), ст.178 (Появление в общественных местах в пьяном виде, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность) и ст.185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) КоАП.

Напомним, что Запорожьем нетрезвый водитель п рокатав полицейского на капоте и сломал ему обе ноги.

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