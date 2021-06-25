В Ужгороде огромная ветка упала на посетителей кафе: есть травмированные (фото, видео)

В Ужгороде огромная ветка упала на посетителей кафе: есть травмированные (фото, видео)

На момент инцидента люди отдыхали на террасе одного из заведений на набережной Независимости Ужгорода.

В Ужгороде накануне вечером огромная ветка упала на головы посетителей одного из кафе, которые сидели на летней площадке. К счастью, все остались живы.

Об этом сообщает журналист Виталий Глагола.

Как отмечается, инцидент произошел в 22:40 на набережной Независимости в Ужгороде. В результате падения ветви несколько посетителей пострадали. В них травмы средней степени тяжести.

В одной из посетительниц рваная рана ноги и ушиб ребер. У большинства людей синяки и царапины.

Напомним, Закарпатскую область заливают сильные дожди. Местных жителей предупреждают о возможном подтоплении некоторых населенных пунктов.

Как сообщалось, в Днепре затопило недостроенную станцию метро "Центральная". Сильные дожди, которые заливали город на прошлой неделе, буквально создали на стройплощадке искусственный "бассейн".

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