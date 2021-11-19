В Ужгороде парень обокрал медлабораторию, но не смог оттуда выйти и вызвал полицию

В Ужгороде парень обокрал медлабораторию, но не смог оттуда выйти и вызвал полицию

Из-за решеток на окнах и дверях вор не мог выйти из помещения.

В Ужгороде парень обокрал медицинскую лабораторию, однако не смог выйти из помещения, а потому вызвал полицию.

Об этом сообщили в Управлении охраны полиции в Закарпатской области.

Известно, что мужчина закрылся в туалете лаборатории и дождался, когда все уйдут домой. Тогда он проник в бухгалтерию и украл оттуда 7500 грн, а на выходе украл еще и 300 грн из ящика, в который собирали деньги на лечение тяжелобольного ребенка.

Однако из-за решеток на окнах и дверях вор не мог выйти из помещения. Тогда он увидел наклейку "охраняемый объект" и номер телефона полиции охраны. Парень позвонил по телефону правоохранителям и сообщил, что он закрыт в помещении. На место происшествия выехали копы и задержан злоумышленника.

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