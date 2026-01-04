- Дата публикации
В Ужгороде парень разбился насмерть, выпрыгнув из окна - журналист
Полиция выясняет все обстоятельства смерти молодого человека в Ужгороде. Такие данные обнародовал журналист.
В Ужгороде на улице Заньковецкой парень выпрыгнул из окна многоэтажки. Он скончался на месте.
Об этом сообщил жерналист Виталий Глагола.
«Трагедия произошла вечером на улице Заньковецкой в Ужгороде — из окна многоэтажного дома выпал человек. Это парень 2008 года рождения. Он погиб», — отметил он.
На месте работали медики и полиция, обстоятельства трагедии устанавливаются.
По данным источников журналиста, речь может идти о 17-летнем парне. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.
Напомним, в Тернополе полиция расследует несчастный случай с 18-летним студентом, выпавшим из окна третьего этажа общежития и через неделю умершим в больнице.