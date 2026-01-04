ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
163
Время на прочтение
1 мин

В Ужгороде парень разбился насмерть, выпрыгнув из окна - журналист

Полиция выясняет все обстоятельства смерти молодого человека в Ужгороде. Такие данные обнародовал журналист.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В Ужгороде произошла трагедия

В Ужгороде произошла трагедия / © Freepik

В Ужгороде на улице Заньковецкой парень выпрыгнул из окна многоэтажки. Он скончался на месте.

Об этом сообщил жерналист Виталий Глагола.

«Трагедия произошла вечером на улице Заньковецкой в Ужгороде — из окна многоэтажного дома выпал человек. Это парень 2008 года рождения. Он погиб», — отметил он.

На месте работали медики и полиция, обстоятельства трагедии устанавливаются.

По данным источников журналиста, речь может идти о 17-летнем парне. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, в Тернополе полиция расследует несчастный случай с 18-летним студентом, выпавшим из окна третьего этажа общежития и через неделю умершим в больнице.

Дата публикации
Количество просмотров
163
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie