В Ужгороде парень разбился насмерть, выпрыгнув из окна - журналист

В Ужгороде произошла трагедия / © Freepik

В Ужгороде на улице Заньковецкой парень выпрыгнул из окна многоэтажки. Он скончался на месте.

Об этом сообщил жерналист Виталий Глагола.

«Трагедия произошла вечером на улице Заньковецкой в Ужгороде — из окна многоэтажного дома выпал человек. Это парень 2008 года рождения. Он погиб», — отметил он.

На месте работали медики и полиция, обстоятельства трагедии устанавливаются.

По данным источников журналиста, речь может идти о 17-летнем парне. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, в Тернополе полиция расследует несчастный случай с 18-летним студентом, выпавшим из окна третьего этажа общежития и через неделю умершим в больнице.