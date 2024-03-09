В Ужгороде похоронили школьника, который умер во время урока физкультуры – фото

Георгий Гибалов, умерший во время урока физкультуры, был спортсменом.
В Ужгороде 9 марта простились с Георгием Гибаловым – учеником 10-го класса, который 7 марта внезапно умер на уроке физкультуры.
Об этом сообщил депутат Ужгородского городского совета и журналист Виталий Глагол.
"Сегодня в Ужгороде попрощались с Георгием Гибаловым — учеником, внезапно умершим на уроке в школе. В полиции расследуют все обстоятельства, в частности проводится судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти парня", — сообщил Глагола.
Школьнику внезапно стало плохо во время урока физкультуры. Медики несколько часов проводили реанимационные мероприятия, однако спасти парня не удалось.
Известно, что Георгий Гибалов был спортсменом.
"Нет слов, чтобы описать нашу печаль и боль этой потери. Георгий Гибалов, пловец СК "ОЛИМПиК", искренний, добрый, ответственный, настойчивый и упорный, всегда улыбающийся, хороший друг и настоящий спортсмен. Георгий, навсегда останется живым в наших сердцах и памяти", — написали на странице спортивного клуба.
Напомним, в Одесской области зафиксировали вспышку скарлатины и летальный случай по болезни.
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