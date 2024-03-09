В Ужгороде похоронили школьника, который умер во время урока физкультуры – фото

Георгий Гибалов, умерший во время урока физкультуры, был спортсменом.

В Ужгороде 9 марта простились с Георгием Гибаловым – учеником 10-го класса, который 7 марта внезапно умер на уроке физкультуры.

Об этом сообщил депутат Ужгородского городского совета и журналист Виталий Глагол.

"Сегодня в Ужгороде попрощались с Георгием Гибаловым — учеником, внезапно умершим на уроке в школе. В полиции расследуют все обстоятельства, в частности проводится судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти парня", — сообщил Глагола.

Школьнику внезапно стало плохо во время урока физкультуры. Медики несколько часов проводили реанимационные мероприятия, однако спасти парня не удалось.

10-классник Георгий Гибалов Фото/Telegram: Виталий Глагола

Известно, что Георгий Гибалов был спортсменом.

"Нет слов, чтобы описать нашу печаль и боль этой потери. Георгий Гибалов, пловец СК "ОЛИМПиК", искренний, добрый, ответственный, настойчивый и упорный, всегда улыбающийся, хороший друг и настоящий спортсмен. Георгий, навсегда останется живым в наших сердцах и памяти", — написали на странице спортивного клуба.

Напомним, в Одесской области зафиксировали вспышку скарлатины и летальный случай по болезни.

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