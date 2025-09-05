- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 738
- Время на прочтение
- 1 мин
В Ужгороде полиция остановила акцию протеста словаков в поддержку Украины: какая причина
Полиция остановила акцию словаков в поддержку Украины перед встречей Зеленского и Фицо.
В Ужгороде за несколько часов до встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Словакии Роберта Фицо полиция остановила акцию словацких демонстрантов. Протестующие собрались, чтобы выразить поддержку Украине.
Об этом пишет Dennik N.
Акция проходила на локации, где ожидали совместную пресс-конференцию двух лидеров. Полиция обосновала прекращение митинга запретом на массовые акции во время военного положения.
Напомним, в Ужгороде началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Это первые их переговоры после возвращения Фицо из Китая, где он успел пообщаться с Владимиром Путиным и якобы привез Зеленскому «сообщение» от российского диктатора.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что цель Киева вступить в Евросоюз является его «законным выбором».
Также он рассказал, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп недоволен действиями европейских стран, до сих пор покупающих российскую нефть. В частности, речь идет о Венгрии и Словакии.