В Ужгороде полиция остановила акцию протеста словаков в поддержку Украины: какая причина

В Ужгороде полиция остановила акцию протеста словаков в поддержку Украины

Реклама

В Ужгороде за несколько часов до встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Словакии Роберта Фицо полиция остановила акцию словацких демонстрантов. Протестующие собрались, чтобы выразить поддержку Украине.

Об этом пишет Dennik N.

Акция проходила на локации, где ожидали совместную пресс-конференцию двух лидеров. Полиция обосновала прекращение митинга запретом на массовые акции во время военного положения.

Реклама

Напомним, в Ужгороде началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Это первые их переговоры после возвращения Фицо из Китая, где он успел пообщаться с Владимиром Путиным и якобы привез Зеленскому «сообщение» от российского диктатора.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что цель Киева вступить в Евросоюз является его «законным выбором».

Также он рассказал, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп недоволен действиями европейских стран, до сих пор покупающих российскую нефть. В частности, речь идет о Венгрии и Словакии.