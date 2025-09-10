В Ужгороде посетитель устроил стрельбу в помещении "Новой почты": детали инцидента (фото)

Стрельба в отделении / © Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области

В Ужгородев одном из отделений почтовой службы мужчина произвел выстрел из-за конфликта относительно паркоместа.

Об этом сообщается на сайте Главного управления Нацполиции в Закарпатской области.

«Сегодня в 11.25 на линию 102 поступило сообщение, что неизвестный мужчина произвел выстрел в помещении одной из служб доставки в городе Ужгород. Заявитель смог предоставить ориентировочные приметы злоумышленника», — говорится в сообщении.

Наряд полиции немедленно прибыл на место инцидента и установил, что выстрел не привел к травмированию ни одного человека. В поисках стрелка были задействованы все наряды, находившиеся на дежурстве. Через несколько минут подозреваемого задержали на месте происшествия.

Задержанный / © Национальная полиция Закарпатской области

По предварительной информации, причиной конфликта между стрелком и другим посетителем стало парковочное место возле заведения. Ссора продолжилась внутри отделения почты, где один из мужчин достал травматический пистолет и произвел выстрел.

Задержанный — 24-летний житель Запорожской области, временно проживает в Ужгороде. Событие квалифицируют по ч. 4 ст. 296 УК Украины («Хулиганство»). Сейчас правоохранители проводят все необходимые следственные действия.

