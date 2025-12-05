В Ужгороде приобрели рояль для музыкальной школы за фантастическую сумму

Рояль C. Bechstein Academy A 208

Более 2 млн гривен из государственного бюджета потратили в Ужгороде на приобретение рояля для коммунальной музыкальной школы.

Об этом стало известно из опубликованных результатов тендера на сайте Prozorro.

За новый черный акустический рояль C. Bechstein Academy A 208 для коммунального учреждения «Ужгородская музыкальная школа № 1» Ужгородского городского совета заплатили 2,10 млн грн без НДС.

Победителем тендера стал частный предприниматель Александр Чайковский. Он был единственным участником торгов.

Чтобы принять участие в этом тендере Александр Чайковский подал письмо-гарантию от официального представителя C. Bechstein в Украине — ООО «Грандпиано», которое продает подобные рояли. Это письмо было необходимым условием для участия в тендере. В итоге немецкий представитель предоставил Александру Чайковскому право представлять рояль на тендере.

Средства на приобретение рояля для музыкальной школы были взяты из государственного бюджета по классификации «Предоставление специализированного образования художественными школами».

В примечаниях к закупке указано, что рояль должен быть классическим и предназначен для профессионального использования в музыкальных салонах, концертных залах, музыкальной школе для сольных и групповых выступлений. Его должны также использовать для обучения детей.

Новый рояль установят в музыкальной школе до 10 декабря 2025 года

По данным издания «Наші Гроші», в украинских интернет-магазинах нет рыночной цены рояля, который приобрела школа.

За рубежом цены на этот инструмент значительно выше.

В Нидерландах и Бельгии такой рояль стоит 60 900 евро (3 млн грн с НДС). В Британии рояль премиум-класса продают за 54 000 фунтов стерлингов (3,03 млн грн), в Швейцарии за 61 000 швейцарских франков (3,23 млн грн), в Канаде за 119 867 канадских долларов (3,64 млн грн).

