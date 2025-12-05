- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 267
- Время на прочтение
- 2 мин
В Ужгороде приобрели рояль для музыкальной школы за фантастическую сумму
Победителем тендера стал частный предприниматель Александр Чайковский.
Более 2 млн гривен из государственного бюджета потратили в Ужгороде на приобретение рояля для коммунальной музыкальной школы.
Об этом стало известно из опубликованных результатов тендера на сайте Prozorro.
За новый черный акустический рояль C. Bechstein Academy A 208 для коммунального учреждения «Ужгородская музыкальная школа № 1» Ужгородского городского совета заплатили 2,10 млн грн без НДС.
Победителем тендера стал частный предприниматель Александр Чайковский. Он был единственным участником торгов.
Чтобы принять участие в этом тендере Александр Чайковский подал письмо-гарантию от официального представителя C. Bechstein в Украине — ООО «Грандпиано», которое продает подобные рояли. Это письмо было необходимым условием для участия в тендере. В итоге немецкий представитель предоставил Александру Чайковскому право представлять рояль на тендере.
Средства на приобретение рояля для музыкальной школы были взяты из государственного бюджета по классификации «Предоставление специализированного образования художественными школами».
В примечаниях к закупке указано, что рояль должен быть классическим и предназначен для профессионального использования в музыкальных салонах, концертных залах, музыкальной школе для сольных и групповых выступлений. Его должны также использовать для обучения детей.
Новый рояль установят в музыкальной школе до 10 декабря 2025 года
По данным издания «Наші Гроші», в украинских интернет-магазинах нет рыночной цены рояля, который приобрела школа.
За рубежом цены на этот инструмент значительно выше.
В Нидерландах и Бельгии такой рояль стоит 60 900 евро (3 млн грн с НДС). В Британии рояль премиум-класса продают за 54 000 фунтов стерлингов (3,03 млн грн), в Швейцарии за 61 000 швейцарских франков (3,23 млн грн), в Канаде за 119 867 канадских долларов (3,64 млн грн).
Напомним, в прошлом году в поселке на Киевщине потратили из местного бюджета 360 тысяч гривен на новые бандуры.