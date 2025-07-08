- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1088
- Время на прочтение
- 1 мин
В Ужгороде собаку и свинью заставляли заниматься сексом с людьми: шокирующие подробности
В Ужгороде мужчина и женщина снимали извращенные видео с животными. Суд принял решение.
В Ужгороде к испытательному сроку приговорили мужчину и женщину, которые заставляли животных — собаку и свинью, заниматься сексом с людьми. Это все они снимали на видео и хранили.
Об этом говорится в приговоре Ужгородского горрайонного суда Закарпатской области от 30 июня 2025 года.
По данным суда, подозреваемые — мужчина и женщина и еще одно неустановленное лицо женского пола снимали извращенные кадры с участием животных. Также некоторые фото и видео они распространяли в Сети.
По данным суда, мужчина от 2021 до 2024 года «побуждал собаку и свинью к вступлению в половой акт с неустановленным в настоящее время органом досудебного расследования лицом женского пола и подсудимой». Это все мужчина снимал на видео и хранил в своем компьютере. Таких видео было снято несколько десятков.
Во время досудебного следствия мужчина и женщина вину признали и заключили соглашение с прокурором.
Суд признал подсудимых виновными, в частности:
Мужчину по ч. 4 ст. 299, ч. 2 ст. 301 и ч. 3 ст. 301 Уголовного кодекса Украины. Его приговорили к 2 годам испытательного срока.
Женщину по ч.3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины. Ей назначили 2 года испытательного срока.
Также осужденные должны оплатить 40192 грн за проведение экспертиз. Этот приговор еще можно обжаловать в апелляционном суде.
Напомним, изнасилование беременной коровы произошло в Хмельницкой области