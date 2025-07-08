ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1088
Время на прочтение
1 мин

В Ужгороде собаку и свинью заставляли заниматься сексом с людьми: шокирующие подробности

В Ужгороде мужчина и женщина снимали извращенные видео с животными. Суд принял решение.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
На Закарпатье осудили мужчину и женщину за издевательства над животными

На Закарпатье осудили мужчину и женщину за издевательства над животными / © pixabay.com

В Ужгороде к испытательному сроку приговорили мужчину и женщину, которые заставляли животных — собаку и свинью, заниматься сексом с людьми. Это все они снимали на видео и хранили.

Об этом говорится в приговоре Ужгородского горрайонного суда Закарпатской области от 30 июня 2025 года.

По данным суда, подозреваемые — мужчина и женщина и еще одно неустановленное лицо женского пола снимали извращенные кадры с участием животных. Также некоторые фото и видео они распространяли в Сети.

Материалы суда / © Единый государственный реестр судебных решений

Материалы суда / © Единый государственный реестр судебных решений

По данным суда, мужчина от 2021 до 2024 года «побуждал собаку и свинью к вступлению в половой акт с неустановленным в настоящее время органом досудебного расследования лицом женского пола и подсудимой». Это все мужчина снимал на видео и хранил в своем компьютере. Таких видео было снято несколько десятков.

Материалы суда / © Единый государственный реестр судебных решений

Материалы суда / © Единый государственный реестр судебных решений

Во время досудебного следствия мужчина и женщина вину признали и заключили соглашение с прокурором.

Суд признал подсудимых виновными, в частности:

  • Мужчину по ч. 4 ст. 299, ч. 2 ст. 301 и ч. 3 ст. 301 Уголовного кодекса Украины. Его приговорили к 2 годам испытательного срока.

  • Женщину по ч.3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины. Ей назначили 2 года испытательного срока.

Также осужденные должны оплатить 40192 грн за проведение экспертиз. Этот приговор еще можно обжаловать в апелляционном суде.

Напомним, изнасилование беременной коровы произошло в Хмельницкой области

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie