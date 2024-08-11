В Ужгороде случился мощный пожар: в ГСЧС сообщили ситуацию (фото)

Пожар произошел на улице Корытнянской в городе.

В Ужгороде 11 августа в 21.22 спасатели локализовали пожар в складском помещении.

Об этом сообщили в ГСЧС Закарпатья.

"11 августа в 19:18 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в складском помещении на ул. Корытнянской в Ужгороде", — отметили там.

ГСЧС Закарпатья.

По информации пожарных, по состоянию на 20:30 11 августа к тушению привлекли 12 единиц техники и 41 сотрудника подразделения ГСЧС. Также на месте пожара работали полиция, газовая служба, экстренная медицинская помощь.

ГСЧС Закарпатья.

Для подвоза воды была привлечена автоцистерна водоканала.

Напомним, 11 августа в городе Змиев на Харьковщине загорелось пятиэтажное общежитие. Там загорелась комната на третьем этаже. Спасатели обнаружили тело 17-летней девушки.

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