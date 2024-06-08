В Ужгороде сотрудники ТЦК силой затолкали мужчину в бусик: в чем причина (видео)

В Закарпатском областном ТЦК и СП объяснили, что переселенец из Северодонецка агрессивно отреагировал на требование уточнить данные.

На одной из улиц Ужгорода сотрудники ТЦК силой затолкали мужчину в микроавтобус.

Очевидцы опубликовали видео этого инцидента в Сети.

В Ужгороде сотрудники ТЦК силой затолкали мужчину в бусик

Впоследствии в Закарпатском областном ТЦК и СП объяснили, что задержанным гражданином был переселенец из Северодонецка, который не имел при себе военно-учетных документов и данные о котором отсутствовали в реестре "Оберіг". Вместо этого он демонстрировал повестку, полученную еще в 2022 году.

"В этой связи гражданину было предложено явиться в ТЦК и СП для уточнения данных. Услышав это военнообязанный, категорически отказался выполнять законные требования, использовал ненормативную лексику и пытался совершить нападение на общую группу оповещения”, — говорится в сообщении ТЦК.

Военнослужащие призвали всех граждан к сотрудничеству с правоохранительными органами и центрами комплектования.

"Война еще не закончилась, и только вместе мы сможем защитить наше государство", – напомнили они.

Напомним, ранее на Закарпатье прямо с вокзала мобилизовали 42-летнего мужчину, который приехал из Киева в Солотвино с двумя маленькими дочерьми в возрасте 7 и 4 лет.

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