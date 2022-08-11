В Ужгороде стартовала выставка-продажа картин "Искусство победы" в поддержку ВСУ и для финансирования местного Музея науки

Семья Довгих выступила инициатором этого проекта и передала около 80 картин из семейной коллекции.

9 августа в залах Закарпатского областного художественного музея им. Й. Бокшая состоялась торжественная презентация благотворительной выставки-продажи "Искусство победы".

"Целью благотворительного проекта является сбор средств на поддержку ВСУ и для развития Музея науки в Ужгороде", — сообщили детали организаторы выставки-продажи.

Эта экспозиция состоит из примерно 200 картин известных украинских художников современности, более 80 из которых предоставил из собственной коллекции Станислав Довгий, президент Малой академии наук Украины, который занимается развитием сети интерактивных региональных Музеев науки в Украине.

Станислав Довгий заявил, что работы по созданию Музея науки в Ужгороде начались два года назад, однако, война и переориентация бюджетных средств на нужды обороны страны внесли свои коррективы.

"Несмотря на войну и отсутствие финансирования моя семья решила продолжить этот проект. Выставка-продажа – это наша идея в поддержку его реализации: треть работ на выставке – картины из семейной коллекции. К этому времени наша семейная инвестиционная компания Dovgiy Family Office уже в значительной степени профинансировала ремонт будущего Музея науки", — рассказал Станислав Довгий.

По его словам, выставка станет "ласковым аукционом": если на одну картину будут претендовать двое или больше покупателей — полотно достанется тому, кто предложит более высокую цену. Так что в зависимости от результативности выставки-продажи работа ужгородского Музея науки может стартовать уже в скором времени.

"Каждый день я думаю, что мы должны делать, чтобы около миллиона украинских детей, разбросанных войной по 44 странам мира, вернулись в Украину? – объясняет президент МАН цели образовательных проектов. — Мы делаем то, что в наших силах, чтобы они хотели вернуться, чтобы было куда вернуться, чтобы у наших детей было будущее. Это жизненно важно для будущего Украины".

Выставка-продажа представит ценителям изобразительного искусства наработку плеяды художников закарпатской школы: народных художников Украины Эрнеста Контратовича, Юрия Герца, Вячеслава Приходько, Василия Свалявчика, Степана Шолтеса, Золтана Мички;

заслуженных художников: Антона Шепы, Золтана Шолтеса, Натальи Сымы-Павлишиной, Владимиром Павлишина;

лауреатов художественных премий: Ференца Семана, Франциска Эрфана, Павла Бедзира, а также созвездия художников нового поколения Владимира Базана, Аттилы Копривы, Юрия Шелевицкого, Тиберия Виллашека, Сергея Лакатоша и других.

Также посетители выставки смогут ознакомиться и приобрести картины народных и заслуженных художников Украины Ивана Марчука, Юрия Химича, Андрея Чебыкина, Василия Гурина, Виктора Рыжих, Веры Кулебы-Бариновой, Василия Чегодара, Александра Губарева, Татьяны Голембиевской, Галины Неледовой.

Организаторами проведения благотворительного культурно-художественного мероприятия стали Малая академия наук, Благотворительный фонд "Можем вместе", основанный представителями семьи Довгих, Закарпатская облгосадминистрация и городской совет Ужгорода, Ужгородский национальный университет и Закарпатский областной художественный музей имени Бокшая.

Продажа картин будет продолжаться месяц. По вопросам приобретения работ по выставке-продаже для поддержки ВСУ и создания Музея науки в Ужгороде можно обращаться к искусствоведу Алины Чашковой (068 808 20 13) и коллекционеру Андрею Русину (050 501 09 28).