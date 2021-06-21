В Ужгороде столкнулись рейсовый автобус и автомобиль: есть погибший (фото)

В ДТП погиб водитель легкового автомобиля.

В Ужгороде на улице на ул. Дендеши в воскресенье, 20 июня, столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль. В аварии погиб водитель авто.

Об этом сообщили в ГСЧС в Закарпатской области.

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Посреди улицы столкнулись автомобиль Mercedes-Benz и рейсовый автобус "Эталон". На месте аварии погиб водитель легкового автомобиля. Еще трое участников ДТП получили травмы.

На месте аварии работали следователи. Причины ДТП устанавливаются.

Напомним, в Ровенской области авто слетело с трассы и врезалось в деревья.

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