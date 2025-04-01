В Ужгороде ученик поднял переполох из-за "первоапрельской шутки": школу эвакуировали

Макет мины ученик принес в школу / © Национальная полиция Закарпатской области

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В Ужгороде из школы полиция эвакуировала учеников из-за обнаружения подозрительного предмета, похожего на миноментную мину.

Об этом сообщает полиция Закарпатской области.

Выяснилось, что «мину» в школу принес в рюкзаке пятиклассник.

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На месте происшествия работали взрывотехники, которые установили, что это массогабаритный макет минометной мины калибра 82 мм. Предмет изъяли. Угрозы жизни и здоровью детей нет.

© Национальная полиция Закарпатской области

С семьей юного «шутника» работают полицейские.

Полиция призвала не хранить дома подозрительных предметов и следить за поведением своих детей. В случае обнаружения любых подозрительных предметов — сразу же сообщать об этом в правоохранительные органы.

Напомним, что одесский школьник перехитрил россиянина, пытавшегося завербовать его через Telegram.