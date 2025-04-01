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В Ужгороде ученик поднял переполох из-за "первоапрельской шутки": школу эвакуировали
В Ужгороде эвакуировали школу из-за "сюрприза" 5-классника в рюкзаке
В Ужгороде из школы полиция эвакуировала учеников из-за обнаружения подозрительного предмета, похожего на миноментную мину.
Об этом сообщает полиция Закарпатской области.
Выяснилось, что «мину» в школу принес в рюкзаке пятиклассник.
На месте происшествия работали взрывотехники, которые установили, что это массогабаритный макет минометной мины калибра 82 мм. Предмет изъяли. Угрозы жизни и здоровью детей нет.
С семьей юного «шутника» работают полицейские.
Полиция призвала не хранить дома подозрительных предметов и следить за поведением своих детей. В случае обнаружения любых подозрительных предметов — сразу же сообщать об этом в правоохранительные органы.
Напомним, что одесский школьник перехитрил россиянина, пытавшегося завербовать его через Telegram.