В Ужгороде ураган сорвал крыши из клуба, дома и школьной мастерской: фото

В Ужгороде ураган сорвал крыши из клуба, дома и школьной мастерской: фото

Непогода наделала беды.

В воскресенье, 12 декабря, сильные порывы ветра в Ужгороде Закарпатской области сорвали крыши на трех зданиях.

Как сообщили в управлении ГСЧС области, непогода повредила крышу бывшего сельского клуба в микрорайоне Горяны. Также ветер уничтожил кровлю жилого дома на ул. Гагарина и крышу здания мастерской общеобразовательной школы №9 на пл. Петефи.

Сообщения о повреждениях крыш чрезвычайники получили примерно в 15:00.

В доме на ул. Гагарина спасатели временно установили крышу на место, чтобы от осадков не пострадал интерьер помещения.

ДСНС у Закарпатській області

В школьной мастерской чрезвычайники разобрали снесенную металлическую кровлю, чтобы избежать обрыва электропроводов или травмирования прохожих.

ДСНС у Закарпатській області

С сегодняшнего дня по всей Украине резко ухудшится погода

Читайте также: