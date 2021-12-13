В Ужгороде ураган сорвал крыши из клуба, дома и школьной мастерской: фото

Непогода наделала беды.
В воскресенье, 12 декабря, сильные порывы ветра в Ужгороде Закарпатской области сорвали крыши на трех зданиях.
Как сообщили в управлении ГСЧС области, непогода повредила крышу бывшего сельского клуба в микрорайоне Горяны. Также ветер уничтожил кровлю жилого дома на ул. Гагарина и крышу здания мастерской общеобразовательной школы №9 на пл. Петефи.
Сообщения о повреждениях крыш чрезвычайники получили примерно в 15:00.
В доме на ул. Гагарина спасатели временно установили крышу на место, чтобы от осадков не пострадал интерьер помещения.
В школьной мастерской чрезвычайники разобрали снесенную металлическую кровлю, чтобы избежать обрыва электропроводов или травмирования прохожих.
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