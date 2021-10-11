В Ужгороде в школе детям выдали еду в файлах для документов: реакция чиновников и прокуратуры

Прокуратура и горсовет Ужгорода проверяют ситуацию в школе.
В Ужгороде в одной из школ детям выдали пищу якобы в канцелярских файлах. Поэтому городской совет и правоохранители уже начали проверку.
Об этом сообщили в сообществе "Ужгород криминальный".
Так, в Сети опубликовали фотографии, как в школе №6 им. В.С Гренджи-Донского в Ужгороде детям выдали блины в файлах для документов, что опасно для здоровья. Также очевидцы утверждают, что такое в учебном заведении случается не впервые. Там часто кормят детей холодной пищей из самых дешевых продуктов питания.
В комментарии "Укринформу" в прокуратуре Закарпатской области сообщили, что пока этот факт проверяют.
"Провести проверку в школе прокуратура не может, это прерогатива управления образования горсовета. Но поскольку опубликованы соответствующие факты нарушения организации процесса питания в местных СМИ и соцсетях, то следователи изучат изложенные обстоятельства", — пояснила пресс-секретарь прокуратуры Екатерина Хижняк.
В отделе информационной работы Ужгородского горсовета добавили, что они также изучают эту ситуацию.
"В горсовете разбираются с ситуацией, если будут выявлены нарушения в организации питания учащихся в этом учебном заведении города, мы со своей стороны всячески будем способствовать, чтобы предприниматель понес ответственность", — сообщили в пресс-службе городского совета Ужгорода.
Напомним, в Ровенской области дети копают картошку, потому что учителя не прививаются из-за убеждения.