В Ужгороде в ТЦК забрали эксполицейского, который вступался за ветерана

Иван Белецкий / © Фото из открытых источников

Реклама

В Ужгороде в территориальный центр комплектования (ТЦК) доставили уволенного полицейского Ивана Белецкого, ранее вступившегося за ветерана в конфликте с работниками ТЦК.

Об этом сообщили "Суспільне. Ужгород" и местная жительница Мирослава Копинец, которая стала свидетелем инцидента.

По ее словам, на улицы Сечени в Ужгороде из автомобиля вышли восемь человек и забрали мужчину. Копинец пыталась зафиксировать события на телефоне, однако ее телефон пытались отобрать и били по рукам. Мужчину доставили в ТЦК.

Реклама

Журналисты также пообщались с супругой Белецкого, Ириной Пацкан. Она подтвердила, что мужчина позвонил по телефону и сообщил о доставке в ТЦК. Пацкан отметила, что Белецкий прошел военно-врачебную комиссию (ВЛК) и был признан годным к службе, хотя он недавно перенес операцию по удалению сустава.

В Закарпатском областном ТЦК заявили , что Белецкий находился в розыске из-за несвоевременного обновления учетных данных. Там также напомнили, что он недавно был уволен из Национальной полиции за "нарушение служебной дисциплины".

В военкомате сообщили, что эксполицейский доставлен в районный ТЦК, где его во время прохождения ВЛК признали годным к службе без ограничений и назначили в одну из команд для дальнейшего прохождения службы.

Предыстория

Работники ТЦК ударили и унизили ветерана. / © ТСН

Иван Белецкий ранее заявил, что его уволили из-за помощи ветерана, которого избили и унижали работники ТЦК. Инцидент произошел 25 июня 2025 года. Тогда ветерана со второй группой инвалидности унижали словами: "Где купил инвалидность?" и били по голове.

Реклама

"Главной причиной моего увольнения была помощь инвалиду войны в известном событии, после которого двое военнослужащих Ужгородского РТЦК и СП требовали от него публичное извинение", - утверждает Белецкий.

По словам эксполицейского, он помог ветерану отстоять справедливость и передал видеодоказательство с места происшествия, что опровергло ложную версию военнослужащих РТЦК.

Реакция руководства полиции

Белецкий отметил, что руководство полиции возмутилось его действиями, и против него и сохранившей видео полицейской началось масштабное служебное расследование. "Проверяли каждый документ, который я держал в течение года. Собрали кучу мелких нарушений, избежать которых физически или материально было невозможно", - добавил он.

Ранее сообщалось, что в Харькове мужчина напал с ножом на полицейского и сотрудников ТЦК.