- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1921
- Время на прочтение
- 2 мин
В Ужгороде в ТЦК забрали эксполицейского, который вступался за ветерана
В Ужгороде доставили в ТЦК уволенного полицейского Ивана Белецкого, ранее вступившегося за ветерана во время конфликта с работниками ТЦК.
В Ужгороде в территориальный центр комплектования (ТЦК) доставили уволенного полицейского Ивана Белецкого, ранее вступившегося за ветерана в конфликте с работниками ТЦК.
Об этом сообщили "Суспільне. Ужгород" и местная жительница Мирослава Копинец, которая стала свидетелем инцидента.
По ее словам, на улицы Сечени в Ужгороде из автомобиля вышли восемь человек и забрали мужчину. Копинец пыталась зафиксировать события на телефоне, однако ее телефон пытались отобрать и били по рукам. Мужчину доставили в ТЦК.
Журналисты также пообщались с супругой Белецкого, Ириной Пацкан. Она подтвердила, что мужчина позвонил по телефону и сообщил о доставке в ТЦК. Пацкан отметила, что Белецкий прошел военно-врачебную комиссию (ВЛК) и был признан годным к службе, хотя он недавно перенес операцию по удалению сустава.
В Закарпатском областном ТЦК заявили , что Белецкий находился в розыске из-за несвоевременного обновления учетных данных. Там также напомнили, что он недавно был уволен из Национальной полиции за "нарушение служебной дисциплины".
В военкомате сообщили, что эксполицейский доставлен в районный ТЦК, где его во время прохождения ВЛК признали годным к службе без ограничений и назначили в одну из команд для дальнейшего прохождения службы.
Предыстория
Иван Белецкий ранее заявил, что его уволили из-за помощи ветерана, которого избили и унижали работники ТЦК. Инцидент произошел 25 июня 2025 года. Тогда ветерана со второй группой инвалидности унижали словами: "Где купил инвалидность?" и били по голове.
"Главной причиной моего увольнения была помощь инвалиду войны в известном событии, после которого двое военнослужащих Ужгородского РТЦК и СП требовали от него публичное извинение", - утверждает Белецкий.
По словам эксполицейского, он помог ветерану отстоять справедливость и передал видеодоказательство с места происшествия, что опровергло ложную версию военнослужащих РТЦК.
Реакция руководства полиции
Белецкий отметил, что руководство полиции возмутилось его действиями, и против него и сохранившей видео полицейской началось масштабное служебное расследование. "Проверяли каждый документ, который я держал в течение года. Собрали кучу мелких нарушений, избежать которых физически или материально было невозможно", - добавил он.
Ранее сообщалось, что в Харькове мужчина напал с ножом на полицейского и сотрудников ТЦК.