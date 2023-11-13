В Ужгороде водителя автобуса посреди ночи забрали в военкомат – в ТЦК прокомментировали скандал

В Ужгороде сотрудники ТЦК и СП силой забрали водителя автобуса, привезшего детскую сборную из Винницы на спортивные соревнования по тхэквондо. Водитель автобуса заночевал в хостеле, куда примерно в 1:30 ночи ворвались сотрудники ТЦК с полицейскими и насильно забрали его вместе с другими мужчинами в военкомат. Мужчина пытался объяснить, что является единственным водителем для детской группы спортсменов, однако сотрудники ТЦК не приняли его слова в известность.

Как рассказал журналист Виталий Павловский, у мужчины в военкомате отобрали телефон и не дали связаться с родными и тренерами, чтобы предупредить о ситуации. После военно-врачебной комиссии его сразу направили в учебный центр в Чернигове.

Представители Закарпатского ОТЦК и СП прокомментировали инцидент.

"В ходе совместных мероприятий с Национальной полицией Украины, по проверке соблюдения правил военного учета и выявления уклоняющихся от мобилизации граждан, представителями общих групп был обнаружен гражданин, который не предоставил информации о пребывании на военном учете. Представители Нацполиции доставили его в Ужгородский РТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных. При уточнении выяснилось, что у гражданина законных оснований на отсрочку по мобилизации нет, и последний безосновательно избегает военной службы в Вооруженных Силах Украины", — говорится в заявлении.

Напомним, во Львовской области осудили жителя Харькова, который проигнорировал повестку.

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