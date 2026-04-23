В Ужгороде военный внезапно умер после знакомства с женщиной: что известно о преступлении по заказу РФ

Подсудимая

В Ужгороде расследуют смерть украинского военнослужащего. Правоохранители задержали 26-летнюю женщину, подозреваемую в государственной измене — по данным следствия, она действовала по заказу российских спецслужб.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Что известно о деле

По информации Офиса генпрокурора, подозреваемая уроженка Запорожья, которая временно жила в Ужгороде, могла быть причастна к отравлению военного. Следствие считает, что она выполняла задачи куратора из РФ.

Правоохранители установили, что женщина установила контакт с представителем российских спецслужб через мессенджер и «за 3000 долларов согласилась получить информацию по телефону военного».

«В дальнейшем подозреваемая познакомилась с определенным мужчиной и установила с ним доверительные отношения. Впоследствии, следуя инструкциям куратора, подлила мужчине в напиток неизвестный препарат. Через некоторое время военнослужащий потерял сознание и умер», — говорится в сообщении.

Уже после этого, по мнению следствия, женщина сфотографировала тело и отправила отчет своим кураторам. Параллельно она вызвала скорую, пытаясь выдать ситуацию за несчастный случай, однако ее разоблачили и задержали.

Во время обысков правоохранители изъяли доказательства. Суд избрал подозреваемую меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

Расследование продолжается. Окончательную квалификацию действий женщины определят после проведения всех экспертиз, в частности, судебно-медицинской.

Ранее пенсионера из Хмельнитчины признали виновным в государственной измене за сотрудничество с ФСБ РФ и наведение российских «Шахедов» на военные склады. По данным следствия, он через Telegram передавал координаты объектов ВСУ и получал за это деньги. Впоследствии именно по его наводке был удар дронами, а во время следующей задачи его задержала СБУ. Суд назначил ему 15 лет заключения с конфискацией имущества.