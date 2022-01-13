В Ужгороде загадочно исчезнувшую Габриэллу Яцкович нашли мертвой с пакетом на голове — СМИ

В Ужгороде загадочно исчезнувшую Габриэллу Яцкович нашли мертвой с пакетом на голове — СМИ

Несколько дней неизвестный от имени погибшей посылал с ее телефона сообщения, в которых утверждал, что женщина якобы уехала в Египет.

В Ужгороде нашли убитой 36-летнюю Габриэллу Яцкович, которая пропала без вести почти две недели назад.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "Закапатье онлайн".

По данным издания, тело женщины с пакетом на голове обнаружили на чердаке дома ее недавно умершей матери. На месте происшествия на улице Капушанской в среду, 12 января, корреспонденты зафиксировали три автомобиля полиции. Предполагают, что погибшую могли задушить.

Отмечается, что несколько дней неизвестный от имени Яцкович посылал с ее мобильного телефона сообщения, в которых утверждал, что женщина якобы уехала в Египет. В качестве "доказательства" ее друзьям даже присылались фотографии с "отдыха", загруженные из Сети.

Последний контакт с телефона убитой был зафиксирован вблизи города Виноградов Береговского района Закарпатской области.

"Целью (злоумышленника. – Ред.) было оттянуть выявление факта убийства, вероятно, чтобы на время, когда скрытое станет явным, по сроку давности было стерто видео с камер внешнего наблюдения в близлежащих объектах. То есть, вполне возможно, речь идет о человеке, причастном к криминальным сферам", — говорится в материале.

Как пишут журналисты, Яцкович раньше жила на съемной квартире, а указанный дом должен был перейти ей в наследство после смерти матери.

Напомним, что связь с жительницей Ужгорода пропала 1 января. Женщина оставила дома без присмотра собаку и без предупреждения не вышла на работу, хотя, по словам знакомых, была "очень ответственной". Информация об исчезновении Яцкович впоследствии получила огласку в Сети.

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