В Ужгороде заподозрили штамм коронавируса "Дельта" в двух пациентов: больные приехали из России

У двух больных, которые лечились на Закарпатье, заподозрили "Дельту".
В областной инфекционной больнице в Ужгороде медики заподозрили у двух пациентов штамм коронавируса "Дельта". Больные, которые лечились в этом медучреждении, приехали из России.
Как сообщает "Суспильне Закарпатье", анализы этих двух людей отправили на исследование в Европейскую лабораторию.
Как рассказал директор больницы Михаил Поляк, больные приехали из Москвы и Санкт-Петербурга. Среди них — беременная женщина, которая более двух недель находилась в реанимации.
"У больной беременной, которая приехала из Санкт-Петербурга, все закончилось хорошо. Она выписана домой. Но мы думаем, что это был "Дельта"-штам. Этот штамм поражает более молодое поколение, от 18 лет и до 49, в большинстве случаев. Он более тяжело протекает", — сказал Михаил Поляк.
По словам директора медучреждения, сейчас медики ожидают результаты анализов этих пациентов, чтобы подтвердить, или опровергнуть наличие штамма коронавируса "Дельта" у пациентов, которые лечились на Закарпатье.
"Мы не имеем возможности в Украине диагностировать. Мы отправили и ждем результаты из Европы. В ближайшие дни, я думаю, мы будем знать", — подытожил Михаил Поляк.
Отметим, в России штамм коронавируса "Дельта" привел к вспышке заболевания COVID-19.
Напомним, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что в Украине появились новые подозрения относительно заражения людей опасным штаммом "Дельта". Однако точное количество таких больных неизвестно.