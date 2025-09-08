В Ужгороде экс-копа, который заступился за ветерана, мобилизовали: все детали скандала

Иван Белецкий

В Ужгороде 25 августа ветерана и экс-полицейского Ивана Белецкого схватили и посадили в автомобиль правоохранители в форме и балаклавах без опознавательных знаков. За несколько дней до этого он передал видео ветерану войны со второй группой инвалидности Александру Усенко, которого унизили двое работников ТЦК. После этого Белецкого уволили из полиции.

ТСН.ua рассказывает все, что известно о скандале.

Что предшествовало

Местная жительница Мирослава Копинец, ставшая свидетелем инцидента, рассказала, что видела Ивана Белецкого на улице Сечени в Ужгороде, когда из машины вышли 8 человек и забрали его. Женщина начала фотографировать происходящее на телефон, но его пытались отобрать и били ее по рукам.

Жена Ивана Белецкого Ирина Пацкан подтвердила «Суспільне», что ее мужа забрали в ТЦК. Мужчина прошел ВВК, его признали пригодным, хотя он, как говорит жена, недавно он перенес операцию — у него удалили сустав.

В Закарпатском областном ТЦК и СП прокомментировали ситуацию. По данным ТЦК, Иван Белецкий находился в розыске и не выполнил обязанность по уточнению военно-учетных данных. ВВК признала Белецкого пригодным к службе, после чего его назначили в одну из команд для прохождения службы.

22 августа Иван Белецкий рассказал, что его уволили из полиции после того, как он помог ветерану в конфликте с ТЦК — он передал инвалиду войны видеодоказательство, опровергшее утверждение работников ТЦК о том, что тот к ним цеплялся.

Неизвестные задержали бывшего полицейского Ивана Белецкого

Офис омбудсмена требует расследования

После огласки офис Уполномоченного по правам человека отреагировал на общественный резонанс относительно мобилизации бывшего полицейского, уволенного из органов полиции.

«В связи с распространенным в соцсетях видео возможного применения физической силы людьми в военной форме и балаклавах представителем направлены письма руководителю ГУНП в Закарпатской области и руководителю Ужгородского зонального отдела Военной службы правопорядка с требованием установить лиц на видео, проверить правомерность их действий и предоставить надлежащую правовую оценку», — говорится в сообщении.

Как отмечал омбудсмен Дмитрий Лубинец, «мобилизация должна проходить исключительно с соблюдением законодательства и прав человека. Задерживать лицо имеют право только правоохранители и только при наличии оснований».

«Пока ожидаем официальных ответов от руководства ГУНП и ВСП. Парламентский контроль продолжается, по результатам ответов будут приниматься дополнительные меры реагирования», — подчеркнуло представительство омбудсмена.

Что сейчас с Белецким

Накануне мужчина опубликовал сообщение на своей странице в Facebook с некоторыми объяснениями.

Стиль написания и грамматику автора оставляем без изменений.

«Слишком высоким оказался уровень лиц, давших команду отправить меня подальше от своей кабинетно-коррупционной „войны“. Сразу после известного события отдельные лица из столицы и начальник областной полиции Колесник дали команду разобраться с теми, кто довел ситуацию до публичного извинения двух военных из РТЦК. Не поняли они, что в этом прощении ничего плохого не было. Осложнило обиду то, что одним из просящих извинения является нигде не воевавший спортивный экс-полицейский по имени Даниэль, входящий в приближенную группу начальника РТЦК Мирзабекова. Данная группа отвечает за самые интересные задания сверху. Возглавляет ее правая рука Мирзабекова — спортивный парень Виталий (так же пойман, как и Даниэль). Туда же входит также нигде не воевавший, часто в „подогретом состоянии“ водитель „Митсубиши Паджеро“ Илья», — пишет он.

Он также отметил, что «руководитель Ужгородского РТЦК является ручным и выгодным для руководства городской и областной полиции. Поэтому ни он, ни другие участники не понесли никакой ответственности за случай с ветераном».

«Руководство ужгородской полиции вычитало мне мораль за то, что у ветеранов на руках оказалось видео, закрыв уши на то, что по команде того же руководителя видео на камере удалили. Думаю, видео на боди-камере уже и восстановили, но восстановление всегда оставляет следы», — продолжил он.

Белецкий также сообщил, что «после задержания его держали в РТЦК без еды и доступа к телефону».

«Никто не обращал внимания на мою свежеоперированную рану, мои медицинские документы и отношение из воинской части (куда я должен был прибыть через 60 дней после операционного восстановления). Так же без еды и телефона возили меня на следующий день в бусе, чтобы где-то сдать со свежеоперированной рукой», — добавил он.

Белецкий также утверждает, что «во время осмотра в воинской части медик сначала отказалась его оформлять на БОВП, предложив сопровождению ТЦК выписать ему повестку на определенную дату».

«После долгих переговоров и звонков сверху ее заставили поставить подпись о моем принятии. Поэтому нахожусь в учебном центре ВСУ», — подытожил он.