В Ужгороде женщина прикрутила саморезом к авто любовницы своего мужа фаллоимитатор: фото

В Ужгороде женщина прикрутила саморезом к авто любовницы своего мужа фаллоимитатор: фото

Рядом с "подарком" была записка.

В Ужгороде около девятиэтажки по ул. Комендаря, 78, на капот припаркованного синего автомобиля "Шкода" кто-то саморезом прикрутил фаллоимитатор.

Из оставленной записки стало ясно, что такой "подарок" сделала женщина любовнице своего мужа. Об этом пишет pershij.com.ua.

"С наступающими! Будешь иметь свой, а не лезть к чужим!", — говорится в записке.

О реакции владелицы авто не сообщается. Также неизвестно, обратилась ли она в полицию.

pershij.com.ua

Раньше в Сети опубликовали видео, как женщина в Харькове рассказывает якобы копам, что она вызвала полицию, потому что ее после секса покинул любовник.

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