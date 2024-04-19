В Ужгороде женщины побили военных, спасая мужчину от мобилизации: видео

Военнослужащие, на которых набросились пенсионерки, прошли фронт, достойно защищали Украину от агрессора, а сейчас по состоянию здоровья продолжают служить на Закарпатье.

В Ужгороде женщины набросились на представителей территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), чтобы спасти мужчину от мобилизации. Пенсионерки защищали мужчину, мотивируя это тем, что сотрудники ТЦК якобы не имеют такого права.

Об этом свидетельствует видео, попавшее в Сеть.

В то же время сам мужчина начал вести себя агрессивно и оскорблять военных.

Что говорят в Закарпатском ТЦК

В Закарпатском ТЦК и СП отреагировали на инцидент. Там рассказали, что военнослужащие предложили военнообязанному, не состоящему на учете, поехать с ними и обновить данные в военкомате. Мужчине объяснили, что то, что он не состоит на учете ни в одном ТЦК и СП, является нарушением правил.

"Ему было предложено проехать в территориальный центр комплектования и социальной поддержки и обновить свои данные, после чего он начал вести себя неадекватно. Гражданина и военнослужащих окружила толпа агрессивных людей, начали толкать и оскорблять военных. Следует отметить, что военнослужащие, которых видно на этом видео, прошли фронт, достойно защищали Украину от агрессора, а сейчас по состоянию здоровья продолжают служить на Закарпатье. Призываем с уважением относиться к воинам, отдавшим свое здоровье ради того, чтобы здесь на Закарпатье не было боевых действий", – говорится в сообщении.

В Закарпатском ТЦК напомнили, что в стране продолжается военное положение и всеобщая мобилизация.

"Конституционной обязанностью каждого гражданина является защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины. И призываем вовремя обновлять свои военно-учетные данные и не уклоняться от служения Родине", – подытожили в ТЦК.

Пенсионерки побили военкомов в Ужгороде

Напомним, на Хмельнитчине активистка справила малую нужду в помещении ТЦК и заявила об избиении.