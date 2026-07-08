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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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359
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В Ужгородском ТЦК мужчина выпрыгнул с третьего этажа — журналист сообщил о последствиях

По информации журналиста, мобилизованный мужчина выпрыгнул из окна третьего этажа здания.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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В Ужгородском ТЦК мужчина выпрыгнул с третьего этажа — журналист сообщил о последствиях

Фото иллюстративное / © ТСН

В Ужгородском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК) произошел инцидент, в результате которого мобилизованный мужчина выпрыгнул из окна третьего этажа здания.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола со ссылкой на собственные источники.

По его информации, инцидент произошел 8 июля около 13.30 на территории сборного пункта ТЦК. Как утверждают собеседники журналиста, перед этим мужчину распределили для дальнейшего прохождения службы в одном из подразделений Национальной гвардии Украины в Закарпатье.

После падения на место прибыла бригада экстренной медицинской помощи, которая госпитализировала пострадавшего.

По данным источников журналиста, мужчина выжил, однако получил тяжелые травмы. В частности, речь идет о серьезных повреждениях таза. В то же время, официального подтверждения этой информации пока нет.

Виталий Глагола также напомнил, что недавно в Ужгородском районном ТЦК произошли кадровые изменения, а именно руководителем учреждения назначен подполковник Александр Шаповал.

Пока официальных комментариев от Закарпатского областного ТЦК и СП или правоохранительных органов об обстоятельствах инцидента не поступало.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве мужчина выпал с балкона многоэтажки. От страшного удара по конструкции балкона тело погибшего получило повреждения, несовместимые с жизнью.

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Количество просмотров
359
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