В вагоне было +52°C: "Укрзалізниця" ответила, почему кондиционеры не спасают от жары

В вагоне было +52°C / © из соцсетей

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Пассажирка поезда №094О сообщением Хелм-Харьков Алла Мельничук поделилась в соцсетях деталями тяжелой поездки: из-за выключенного кондиционера и многочасового простого под палящим солнцем температура внутри вагона поднялась до опасных +52°C.

Об этом женщина написала в Facebook.

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По словам пассажиров, вагон целый день стоял под солнцем при наружной температуре около +35°C. Во время длительного прохождения пограничного контроля окна в купе были закрыты, а свежий воздух почти не поступал. В коридоре удалось открыть только три окна, возле которых вынуждены были стоять дети, пожилые люди и беременные, чтобы не потерять сознание.

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При этом билеты покупались в вагон, где официально декларировалось наличие кондиционера. Проводник объяснил пассажирам, что включать систему бессмысленно, поскольку она функционирует только во время движения.

Пассажирка Алла / © из соцсетей

Температура за окном / © из соцсетей

Купе пассажирки / © из соцсетей

Официальная позиция «Укрзалізниці»

В компании отреагировали на жалобу, объяснив, что ситуация связана с устаревшими техническими особенностями конструкции вагонов.

По данным УЗ, в большинстве подобных вагонов система кондиционирования питается от подвагонного генератора и запускается на полную мощность только после того, как поезд наберет скорость более 40 км/ч.

«На стоянках и при длительном движении на скорости ниже 40 км/ч ее мощность существенно снижается, а в отдельных системах охлаждения вообще прекращается. На польском участке есть как раз низкие скорости и длительные технологические стоянки, в частности во время пограничных процедур. Поэтому вагон, который целый день нагревался на солнце, физически не остынет через несколько минут», — объяснили в «Укрзалізниці».

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Пассажиры в ответ призывают перевозчика пересмотреть целесообразность выпуска таких вагонов в рейс во время 30-35-градусной жары, поскольку такие условия представляют прямую угрозу здоровью людей.

Ранее в УЗ объяснили, как действовать на вокзалах во время тревоги. «Укрзалізниця» призвала пассажиров покидать перроны и вокзалы во время тревог — враг бьет по железнодорожной инфраструктуре.

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