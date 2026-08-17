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- Украина
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В вагоне было +52°C: "Укрзалізниця" ответила, почему кондиционеры не спасают от жары
В компании объяснили, что кондиционеры в старых вагонах полноценно работают только при движении со скоростью более 40 км/ч.
Пассажирка поезда №094О сообщением Хелм-Харьков Алла Мельничук поделилась в соцсетях деталями тяжелой поездки: из-за выключенного кондиционера и многочасового простого под палящим солнцем температура внутри вагона поднялась до опасных +52°C.
Об этом женщина написала в Facebook.
По словам пассажиров, вагон целый день стоял под солнцем при наружной температуре около +35°C. Во время длительного прохождения пограничного контроля окна в купе были закрыты, а свежий воздух почти не поступал. В коридоре удалось открыть только три окна, возле которых вынуждены были стоять дети, пожилые люди и беременные, чтобы не потерять сознание.
При этом билеты покупались в вагон, где официально декларировалось наличие кондиционера. Проводник объяснил пассажирам, что включать систему бессмысленно, поскольку она функционирует только во время движения.
Официальная позиция «Укрзалізниці»
В компании отреагировали на жалобу, объяснив, что ситуация связана с устаревшими техническими особенностями конструкции вагонов.
По данным УЗ, в большинстве подобных вагонов система кондиционирования питается от подвагонного генератора и запускается на полную мощность только после того, как поезд наберет скорость более 40 км/ч.
«На стоянках и при длительном движении на скорости ниже 40 км/ч ее мощность существенно снижается, а в отдельных системах охлаждения вообще прекращается. На польском участке есть как раз низкие скорости и длительные технологические стоянки, в частности во время пограничных процедур. Поэтому вагон, который целый день нагревался на солнце, физически не остынет через несколько минут», — объяснили в «Укрзалізниці».
Пассажиры в ответ призывают перевозчика пересмотреть целесообразность выпуска таких вагонов в рейс во время 30-35-градусной жары, поскольку такие условия представляют прямую угрозу здоровью людей.
Ранее в УЗ объяснили, как действовать на вокзалах во время тревоги. «Укрзалізниця» призвала пассажиров покидать перроны и вокзалы во время тревог — враг бьет по железнодорожной инфраструктуре.