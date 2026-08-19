«В вагоне ждала мама»: под Киевом пьяные проводники силой выбросили 15-летнего пассажира на перрон

УЗ уволила двух проводников за нападение на 15-летнего пассажира в поезде / © "Укрзализныця"

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В Фастове в Киевской области пьяные проводники поезда силой выбросили из вагона 15-летнего подростка, который имел билет и ехал вместе с матерью.

Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

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По словам очевидцев, парня не пускали обратно в вагон под стоянки поезда, хотя у него был билет и в вагоне его ждала мама. Причины конфликта неизвестны.

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«Поезд 858К. Хмельницкий — Киев Пас. 1 вагон, остановка Фастов. Пьяный проводник и проводница выбросили парня лет 15, прямо на землю. Как потом оказалось, проводник ударил ребенка так, что парень буквально вылетел из поезда и упал на землю. После чего не пускали ребенка обратно в поезд. При том, что у парня был билет и в вагоне его ждала мама. Я не знаю причину конфликта (если он вообще был)», — отметила одна из пассажирок.

По ее словам, после того как мать мальчика подняла шум, проводник просто скрылся из поезда. Мама мальчика сразу обратилась к машинисту поезда и вызвала полицию.

Реакция «Укрзализныци»

В УЗ рассказали, что оба проводника данного поезда уволены.

«Информация передана в правоохранительные органы, Укрзализныця всячески будет способствовать расследованию данного случая. Перед мамой мальчика принесены извинения, и мы с ней на связи», — отметили в компании.

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Ранее в Сети разгорелся скандал вокруг мест в поезде «Укрзализныци». Одна из ехавших в соседнем купе пассажирок утверждает, что мать и взрослая дочь нагло заняли чужие места.

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