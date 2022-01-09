В Варшаве на улице нашли без сознания украинку с 5-месячным младенцем: подробности

Женщина лежала прямо посреди улицы, а на ее груди плакал ребенок.

В столице Польши Варшаве среди ночи случайные прохожие натолкнулись на женщину. Она была без сознания, а возле нее находился 5-месячный мальчик.

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Об этом сообщает сайт местной полиции.

Женщиной оказалась 33-летняя гражданка Украины. По словам свидетелей, она лежала на земле между припаркованными авто и ни на что не реагировала. Сверху на ней был маленький ребенок, одетый в комбинезон, но без шапки на голове.



До приезда правоохранителей прохожим удалось немного привести женщину в чувство, но та оказалась такой пьяной, что едва держалась на ногах. Позже тест показал в крови 3 промилле алкоголя. Прибывшие на вызов медики не обнаружили угроз жизни нетрезвой гражданки и ребенка.



Как раз в это время на телефон гражданки позвонили по телефону — оказалось, звонила мать ребенка. Она рассказала, что сестра ее мужа вышла на прогулку с их 5-месячным сыном и перестала отвечать на звонки.

Когда мать ребенка прибыла на место вместе со своим мужем (оба — граждане Украины), то оказалось, что они тоже были под хмельком — женщина имела почти 1 промилле алкоголя, а ее муж — 1,5. В тот вечер у них было семейное застолье.



Полицейские не отдали ребенка родителям и мальчик временно попал под опеку работников Интервенционного центра к усыновлению. Дальше делом будет заниматься Семейный суд. Украинцы, которую нашли без сознания с младенцем, грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что в Польше районная прокуратура направила в суд акт-обжалование против мужчины, из-за которого год назад погиб гражданин Украины.

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