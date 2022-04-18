В Василькове на Киевщине утром раздались взрывы: мэр города рассказал подробности

Глава города просит жителей общины не паниковать и не снимать места пожаров, а сообщать о них чрезвычайным.

Сегодня утром, 18 апреля, в Василькове Обуховского района Киевской области раздались взрывы.

Как сообщила глава города Наталья Баласинович, работали силы противовоздушной обороны.

"Хочу сообщить у нас все под контролем... Благодаря нашим ПВО, все хорошо, сейчас вы слышите взрывы, детонируют некоторые вещи", — сказала она.

Также Наталья Баласинович призвала жителей Василькова не паниковать, но быть бдительными и сообщать чрезвычайно о пожарах, а также не распространять в сети фото и видео с местами возгорания.

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