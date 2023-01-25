В Ватикане Папа Римский встретился с представителями всех религиозных общин Украины: фото

В Ватикане в среду, 25 января, Папа Римский Франциск встретился с представителями всех религиозных общин Украины.

Об этом пишет Vatican news

В Ватикан приехали главы не только христианских церквей, но и еврейской, исламской и других религиозных общин. Это произошло впервые с 2001 года.

Фото: Vatican News

Папа Римский сравнил религиозные сообщества Украины с "заботливыми детьми, которые объединились, когда заболела мама".

"Благодарю вас за это ваше единство, это для меня много значит. Это похоже на детей в семье, где один есть там, другой – где-нибудь, но когда мама больна, все собираются вместе. Это пример перед лицом огромной поверхностности, которую сегодня видим в нашей культуре", – сказал понтифик.

Франциск рассказал, что он увлекается украинцами и каждый день молится за Украину.

"Я благодарен Богу, потому что эта встреча с вами позволяет мне определенным образом иметь близкий контакт с украинским народом, который всегда присутствует в моих молитвах в течение этих месяцев. Ведь вы представляете Церкви и Религиозные Организации Украины, в том числе и Библейское Общество, которое является межконфессиональным, и вы участвуете в жизни страны, пытаясь ответить на социальные вызовы публичными выступлениями и разнообразной деятельностью, которая в последнее время тесно связана с драматической текущей ситуацией", — сказал Папа Римский.

Фото: Vatican News

Напомним, в рождественском послании Папа Римский призвал к миру в Украине, напомнив, что украинцы встречают это Рождество "в темноте, на холоде или вдали от своих домов из-за разрушений, вызванных десятью месяцами войны".

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