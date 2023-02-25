В Ватикане презентовали документальный фильм "Свобода в огне: борьба Украины за свободу"

Папа Римский Франциск посетил показ и пообщался с кинорежиссером и героинями фильма.

24 февраля 2023 года, в годовщину полномасштабного вторжения в Украину, в Ватикане, в Новом зале Синода, состоялся показ документальной ленты "Свобода в огне: борьба Украины за свободу" (Freedom on Fire: Ukraine's Fight for Freedom) американского кинорежиссера Евгения. Фильм является продолжением номинированного на "Оскар" проекта "Зима в огне", а к его созданию привлечена группа 1+1 media, предоставив часть архивных материалов.

Папа Римский Франциск, ранее назвавший войну России против Украины "абсурдной", посетил показ и пообщался с Евгением Афинеевским и украинскими героинями ленты — женой азовца Анной Зайцевой и военной корреспонденткой ТСН Наталией Нагорной.

Наталья передала понтифику три подарка, ставших символами противостояния украинского народа: флаг, хлопок и соль из Соледара. Анна Зайцева приехала в Ватикан с маленьким сыном Святославом, с которым они провели треть его жизни в мариупольской "Азовстали".

На показе в Ватикане присутствовало около 240 гостей, среди которых украинские переселенцы, представители украинской общины в Риме, дипломатические представители, а также кардинал Конрад Краевский.

В конце документального фильма Папа Римский благословил всех и попросил помолиться вместе. "Молимся!", — сказал он на английском, заметно тронут фильмом, жестоким и реалистичным. "Сегодня, — добавил он, — год этой войны, посмотрим на Украину, помолимся за украинцев и откроем свои сердца до боли. Не стесняемся страдать и плакать, потому что война – это разруха. Война всегда унижает нас. Дай Бог нам это понять".

В фильме представлен глубокий взгляд на гуманитарный кризис в Украине, вызванный полномасштабным вторжением России. В документальном проекте речь идет о детях, матерях, солдатах, врачах, художниках, волонтерах, священниках и журналистах, которые меняются, наблюдая непрерывные разрушения и кровопролития.

В то же время фильм отмечает мужество и лютую решимость украинского народа отстаивать свою Родину до "последней капли крови". Украинцы проявляют сочувствие и стойкость, даже когда окружены смертью и разрушениями и становятся свидетелями военных преступлений.

Мировая премьера фильма состоялась на 79-м Венецианском международном кинофестивале, где картину отметили премией Kineo Award, а также на Международном кинофестивале в Торонто.

Закрытый допремьерный показ "Свободы в огне" в Киеве состоялся в среду, 22 февраля, в кинотеатре "Октябрь" с участием режиссера, команды проекта, представителей дипломатического корпуса, журналистов, медийщиков, военных, а также Министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко.

Для украинских телезрителей запланирована телевизионная премьера фильма на телеканале 1+1 Украина, дата которой станет известна со временем.

Также фильм демонстрировался на Международном кинофестивале в Хэмптоне, Милл-Велли, Международном кинофестивале в Сиэтле DocFest (закрытие), кинофестивале SCAD Savannah, DOCNYC, Будапештском международном фестивале документального кино, Стокгольмском международном кинофестивале, Токийском международном кинофестивале, Международном кино. Чехия), Movies on War Film Festival (Норвегия) и Eastern Neighbours Film Festival (Нидерланды).

Freedom on Fire: Ukraine's Fight for Freedom получил премию Фонда семьи Бриццолара, которой отмечают киноработы на темы конфликтов и их разрешения, награду "Сила кино" (Милл-Велли), а также первую премию SCAD Daring Documentarian Award, номинированную на награду Critics Cho Documentarian Award в категории "Лучший политический документальный фильм".