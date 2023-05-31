В Великодимерской громаде было разрушено 350 домов – как Кока-Кола в сотрудничестве с Обществом Красного Креста Украины помогают пострадавшим

Великодимерская ОТГ в Киевской области находилась в оккупации почти месяц. В результате масштабных боев на ее территории было разрушено около 350 домов.

Только в одной Большой Дымерке без крова осталось не менее 160 семей. Значительная часть из них воспользовалась возможностью поселиться в общежитии, обустроенном по решению поселкового совета. Как сообщило Общество Красного Креста Украины, Великодимерской ОТГ был передан мощный генератор для нужд общежития в случае отключений электроэнергии, а каждый житель этого приюта получил спальный набор.

Эта гуманитарная помощь осуществлена в рамках гранта, выделенного Фондом Кока-Кола для закупки 54-х генераторов и 5000 спальных комплектов для нужд общин, центров коллективного размещения внутриперемещенных лиц и их жителей. Каждый комплект содержит одеяло, подушку, набор постельного белья и полотенце. Указанные комплекты передаются в личную собственность граждан для улучшения условий пребывания во временных приютах и пополнения их утраченного имущества.

В целом, с февраля 2022 года Компания Кока-Кола, Coca-Cola HBC и Фонд Кока-Кола выделили более 20 млн дол. США на гуманитарную помощь и поддержку сотрудников компании, работающих в Украине.

«Зимой Кока-Кола привезла в Украину 70 тысяч продуктовых наборов для жителей пострадавших общин и внутренне перемещенных лиц, а сейчас Фонд Кока-Кола усиливает заведения, принимающие внутренне перемещенных лиц – модульные городки, общежития, больницы, интернаты, амбулатории и другие, обеспечивая их одеялами, подушками, постельным бельем и генераторами. Также электрогенераторы поедут в общины в разных уголках Украины. Это сделает общины менее уязвимыми и защищенными, более устойчивыми к вызовам», — говорит директор по корпоративным связям и устойчивому развитию Coca-Cola HBC в Украине, Армении и Молдове Андрей Бублик.

Система Компаний Кока-Кола также обязалась восстановить разрушенный детский сад в селе Богдановка Великодимерской объединенной территориальной громады.