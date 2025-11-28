В Вене в автомобиле сгорел 21-летний украинец: подробности трагедии

Полиция Австрии. / © Associated Press

Ночью против 27 ноября в австрийской Вене обнаружили сгоревший автомобиль с телом молодого человека на заднем сиденье. По данным полиции, жертвой оказался 21-летний гражданин Украины.

Об этом идет речь в публикации австрийского издания krone.at.

Инцидент, заметивший прохожие, произошел в районе Донауштадт. На место происшествия около 00:30 прибыли пожарные и полиция, но машина была полностью выгорела.

На заднем сиденье обнаружили тело 21-летнего мужчины. Вскрытие, которое провели специалисты, показало наличие травм от тупых предметов. Впрочем, причиной смерти, вероятно, стала удушье или тепловой удар.

Полиции удалось установить личность жертвы – украинец. По данным австрийских СМИ, накануне трагедии о его исчезновении заявил близкий друг семьи, проживающий за границей. Вскоре родственники получили подтверждение смерти молодого человека.

Следы на теле указывают на нанесение травмы тупым предметом. Полиция подчеркнула: "вскрытие показало - жертва умерла насильственной смертью". Автомобиль был намеренно подожжен. На нем были обнаружены следы катализатора.

Среди версий потерпевшего уже избили и посадили в машину, чтобы скрыть следы преступления. Мотив убийства и личность преступника пока неизвестны, расследование продолжается.

