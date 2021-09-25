В Венгрии произошло смертельное ДТП с микроавтобусом: среди погибших — украинцы

В Венгрии произошло смертельное ДТП с микроавтобусом: среди погибших — украинцы

Вблизи венгерского города Абонь погибли пять человек.

В результате ДТП, которое произошло вблизи венгерского города Абонь, погибли пять человек, в том числе двое граждан Украины.

Об этом сообщает mukachevo.net.

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Авария произошла вчера, 24 сентября, в 16:40 на 89-м километре скоростной автострады М4 в направлении Будапешт-Солнок.

Как сообщают венгерские СМИ, микроавтобус на большой скорости въехал в грузовик.

По предварительной информации, в микроавтобусе находилось трое граждан Венгрии, один гражданин Украины и еще один человек с двойным венгерско-украинским гражданством. Все пятеро погибли на месте трагедии.

В свою очередь, водитель грузовика остался практически невредимым. Говорит, что остановился, потому что другие машины стали впереди.

"Я остановился, потому что остановилось движение транспорта впереди. Я стоял буквально минуту, когда почувствовал сильный удар сзади", — рассказал водитель грузовика, в который въехал микроавтобус, Даниэль.

Мужчина вышел, чтобы узнать, что произошло. Впрочем, к сожалению, помочь уже ничем не смог.

Причны аварии устанавливаются.

Напомним, ранее в Польше столкнулись микроавтобус с грузовиком. Среди погибших в аварии были украинцы.

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