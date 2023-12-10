В Венгрии прокомментировали поправки к законодательству о нацменьшинствах в Украине

В Украине венгерское общество начали лишать прав восемь лет назад, говорят в Венгрии.

Венгрия считает решение Совета недостаточным для обеспечения прав венгерского меньшинства.

Об этом написал на своей Facebook-странице госсекретарь венгерского МИДа Тамаш Менцер.

Так он прокомментировал принятие Украиной поправок в законодательство о национальных меньшинствах с учетом рекомендаций Совета Европы и ЕС.

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"В Украине венгерское общество начали лишать прав восемь лет назад, и с тех пор лишение прав продолжается непрерывно. Мы, конечно, будем тщательно оценивать вчерашнее решение украинского парламента, но уже сейчас понятно, что до возвращения прав 2015 оно далеко. При этом мы постоянно контролируем имплементацию", – написал Менцер.

Напомним, венгерские перевозчики в понедельник, 11 декабря, планируют начать акцию протеста на границе с Украиной, в то же время они пообещали не блокировать движение грузовиков.

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