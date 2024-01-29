В Венгрии резко изменили позицию по помощи Украине: что известно

Венгрия заявила о своей готовности к компромиссу, который позволит профинансировать предложенный Евросоюзом пакет помощи Украине из бюджета блока накануне экстренного саммита 1 февраля.

Об этом пишет Reuters 29 января.

Отмечается, что политический директор премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об открытости Будапешта к вопросу использования бюджета ЕС для предложенного пакета помощи Украине в размере 50 миллиардов евро (54 миллиарда долларов).

"Балаж Орбан, главный политический советник премьер-министра, подтвердил на X, что в субботу Будапешт направил Брюсселю предложение, свидетельствующее о его готовности использовать бюджет ЕС для предоставления пакета помощи и выпустить общие долговые обязательства для его финансирования, если были добавлены другие "оговорки", – пишет Reuters.

Агентство отмечает, что это значительное изменение в позиции Будапешта по сравнению с тем, которое он занимал всего несколько недель назад. Ранее он заблокировал пересмотр бюджета ЕС, включавшего помощь Украине, что заставило его лидеров созвать экстренный саммит.

Ранее глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что снимет вето о предоставлении Украине помощи от ЕС на сумму 50 миллиардов евро.

Читайте также: