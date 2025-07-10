В Венгрии заявили, что их гражданин скончался от побоев ТЦК: реакция Сухопутных войск

Действительно ли работники ТЦК виновны в смерти закарпатца

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В Сухопутных войсках ВСУ прокомментировали скандал, что в Закарпатье якобы из-за побоев ТЦК умер гражданин Венгрии.

Об этом передает пресс-служба Сухопутных войск.

Прежде всего, там подчеркнули, что Иосиф Шебештень является гражданином Украины. Он был мобилизован в ряды ВСУ на законных основаниях 14 июня 2025 года.

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Далее Шебештень был направлен в одну из воинских частей, где проходил подготовку. Отмечается, что 18 июня 2025 он самовольно покинул расположение воинской части, без оружия, что зафиксировано в официальном акте служебного расследования.

Сухопутные войска частично подтверждают первую версию истории от венгерского издания Mandiner: что Шебештень лично обратился на приемное отделение экстренной неотложной помощи Береговской ЦРБ. Там ему был установлен диагноз: острая реакция на стресс и проведена госпитализация на стационарное лечение в Областное учреждение по оказанию психиатрической помощи. Берегово. Согласно медицинской карте, никаких телесных повреждений при обследовании не обнаружено.

Судмедэкспертиза установила, что причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии. Телесных повреждений, которые могли бы свидетельствовать о насилии, не было.

«Категорически отвергаем предположение о принудительной мобилизации, жестоком обращении или нарушении прав человека со стороны ТЦК и СП или других должностных лиц ВСУ. Мы открыты для прозрачного изучения обстоятельств этой ситуации в рамках законодательства Украины и поддерживаем принцип невмешательства во внутренние дела суверенных государств. Уверены, что объективность и соблюдение правовых процедур должны оставаться основой любой общественной и межгосударственной коммуникации», — подчеркнули Сухопутные войска.

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Военные призвали медиа, общественность и представителей иностранных правительств воздержаться от распространения непроверенной информации.

Ранее сообщалось, что посла Украины в Венгрии Федора Шандора вызвали в венгерское Министерство иностранных дел из-за смерти жителя Закарпатья с венгерским гражданством, якобы избитым работниками ТЦК.