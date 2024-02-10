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В Венгрию — на резиновом матрасе: пограничники задержали двух закарпатских "разведчиков" (фото, видео)

В Венгрию — на резиновом матрасе: пограничники задержали двух закарпатских "разведчиков" (фото, видео)

Задержанные на Закарпатье при попытке незаконного пересечения границы / Фото: Государственная пограничная служба Украины

Их "клиент" ждал в автомобиле одетый в гидрокостюм.

В субботу, 10 февраля, пограничники отделения "Вилок" Мукачевского отряда на Закарпатье задержали двух местных жителей, которые собирались переправить через Тису 37-летнего киевлянина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГНСУ.

Наряд обнаружил мужчин за 500 метров от границы. В ходе установления цели их пребывания пограничники выяснили, что задержанные пошли в "разведку" — проверяли можно ли незаметно пересечь границу с Венгрией, куда планировали сопровождать жителя украинской столицы.

"Клиент" ожидал "разведчиков" в припаркованном на окраине села Вилок автомобиле. Одетый в гидрокостюм киевлянин подтвердил свои намерения незаконно покинуть территорию Украины и рассказал, что заплатил за такую возможность 4000 долларов США.

© Государственная пограничная служба Украины
Фото: Государственная пограничная служба Украины

Во время осмотра автомобиля переправщиков пограничники обнаружили надувной матрас и насос к нему.

© Государственная пограничная служба Украины
Фото: Государственная пограничная служба Украины

Относительно киевлянина пограничники составили протокол об админправонарушении, предусмотренном ст.204-1 КУоАП (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины), дело направлено в суд.

Об обнаружении в действиях закарпатцев признаков преступления, предусмотренного ст.332 УКУ, пограничники сообщили сотрудникам полиции.

Напомним, во Львовской области на 17 000 грн оштрафовали женщину, которая предложила пограничникам взятку, чтобы те пропустили ее сына за границу.

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