В Венгрию — на резиновом матрасе: пограничники задержали двух закарпатских "разведчиков" (фото, видео)

Их "клиент" ждал в автомобиле одетый в гидрокостюм.
В субботу, 10 февраля, пограничники отделения "Вилок" Мукачевского отряда на Закарпатье задержали двух местных жителей, которые собирались переправить через Тису 37-летнего киевлянина.
Об этом сообщили в пресс-службе ГНСУ.
Наряд обнаружил мужчин за 500 метров от границы. В ходе установления цели их пребывания пограничники выяснили, что задержанные пошли в "разведку" — проверяли можно ли незаметно пересечь границу с Венгрией, куда планировали сопровождать жителя украинской столицы.
"Клиент" ожидал "разведчиков" в припаркованном на окраине села Вилок автомобиле. Одетый в гидрокостюм киевлянин подтвердил свои намерения незаконно покинуть территорию Украины и рассказал, что заплатил за такую возможность 4000 долларов США.
Во время осмотра автомобиля переправщиков пограничники обнаружили надувной матрас и насос к нему.
Относительно киевлянина пограничники составили протокол об админправонарушении, предусмотренном ст.204-1 КУоАП (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины), дело направлено в суд.
Об обнаружении в действиях закарпатцев признаков преступления, предусмотренного ст.332 УКУ, пограничники сообщили сотрудникам полиции.
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