В Венгрию — на резиновом матрасе: пограничники задержали двух закарпатских "разведчиков" (фото, видео)

Их "клиент" ждал в автомобиле одетый в гидрокостюм.

В субботу, 10 февраля, пограничники отделения "Вилок" Мукачевского отряда на Закарпатье задержали двух местных жителей, которые собирались переправить через Тису 37-летнего киевлянина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГНСУ.

Наряд обнаружил мужчин за 500 метров от границы. В ходе установления цели их пребывания пограничники выяснили, что задержанные пошли в "разведку" — проверяли можно ли незаметно пересечь границу с Венгрией, куда планировали сопровождать жителя украинской столицы.

"Клиент" ожидал "разведчиков" в припаркованном на окраине села Вилок автомобиле. Одетый в гидрокостюм киевлянин подтвердил свои намерения незаконно покинуть территорию Украины и рассказал, что заплатил за такую возможность 4000 долларов США.

Фото: Государственная пограничная служба Украины

Во время осмотра автомобиля переправщиков пограничники обнаружили надувной матрас и насос к нему.

Фото: Государственная пограничная служба Украины

Относительно киевлянина пограничники составили протокол об админправонарушении, предусмотренном ст.204-1 КУоАП (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины), дело направлено в суд.

Об обнаружении в действиях закарпатцев признаков преступления, предусмотренного ст.332 УКУ, пограничники сообщили сотрудникам полиции.