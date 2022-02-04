В Верховном Суде информацию о "угоне" 68 автомобилей назвали фейком: подробности

Автомобили только переместили на другую стоянку.

В Верховном Суде Украины информацию о "краже" 68 автомобилей со стоянки суда назвали фейком. Там объяснили, что автомобили переместили на другое место.

Об этом сообщили на официальной странице Верховного Суда Facebook.

"Информация, что якобы со стоянки Верховного Суда исчезли 68 машин, не соответствует действительности. Машины были планово перемещены на другую стоянку Верховного Суда во исполнение предписания ГСЧС", — сообщили на странице суда.

Руководитель аппарата Верховного Суда Ольга Булка в комментарии "Цензор.нет" сообщила, что информацию о угоне автомобилей распространили на неофициальной странице судебного органа. Она объяснила, что ее создали в знак протеста те судьи, которые не прошли переаттестацию, поэтому она не является официальным источником информации.

Также в Верховном Суде показали автомобили, припаркованные на другой стоянке.

Цензор.нет

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