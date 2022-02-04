Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

В Верховном Суде информацию о "угоне" 68 автомобилей назвали фейком: подробности

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Верховном Суде информацию о "угоне" 68 автомобилей назвали фейком: подробности

УНИАН

Автомобили только переместили на другую стоянку.

В Верховном Суде Украины информацию о "краже" 68 автомобилей со стоянки суда назвали фейком. Там объяснили, что автомобили переместили на другое место.

Об этом сообщили на официальной странице Верховного Суда Facebook.

"Информация, что якобы со стоянки Верховного Суда исчезли 68 машин, не соответствует действительности. Машины были планово перемещены на другую стоянку Верховного Суда во исполнение предписания ГСЧС", — сообщили на странице суда.

Руководитель аппарата Верховного Суда Ольга Булка в комментарии "Цензор.нет" сообщила, что информацию о угоне автомобилей распространили на неофициальной странице судебного органа. Она объяснила, что ее создали в знак протеста те судьи, которые не прошли переаттестацию, поэтому она не является официальным источником информации.

Также в Верховном Суде показали автомобили, припаркованные на другой стоянке.

© Цензор.нет
Цензор.нет

Читайте также:

Гражданка Украины просит Верховный Суд признать противоправными действия Президента Украины

Гражданка Украины просит Верховный Суд признать противоправными действия Президента Украины
Следующая публикация