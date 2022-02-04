В Верховной Раде хотят ввести 0% ставки НДС на продовольственные товары: депутат объяснил, чем это выгодно Украине

Депутатская группа "Партия "За будущее" инициировала законопроект, которым предполагается введение нулевой ставки НДС на продукты питания

Поддержка отечественного производства должна быть не только достаточной, но и не меньшей, чем в других странах. Украинские власти должны ввести нулевую ставку НДС на продовольственные товары и таким образом защитить собственного производителя, обеспечить конкурентоспособность товаров на рынке.

Об этом заявил народный депутат Украины, представитель группы "Партия "За будущее" Сергей Лабазюк.

"Мы должны сегодня быстро, я бы сказал, на опережение сработать. Мы понимаем, что Украина порой не в состоянии сделать то, что позволяет себе Европейский Союз, но сегодня, когда уже есть четкая норма, четкая позиция наших соседей, мы должны не медлить, а срочно поддержать отечественного производителя. Тогда мы будем говорить о развитии нашей экономики и перспективы как цивилизованной, экономически стабильной страны", — подчеркнул парламентарий.

Лабазюк напомнил, что депутатская группа "Партия "За будущее" инициировала законопроект, которым предусматривается введение нулевой ставки НДС на продукты питания, произведенные на таможенной территории Украины, и уменьшение с 20 до 7% ставки НДС на услуги по поставке и распределению природного газа. Основанием для этой инициативы стало, в частности, решение некоторых стран Европейского Союза ввести с 1 июля нулевую ставку налога на продовольственные товары, которая действует уже с 1 февраля.

"Мне будет очень жаль, если мы будем медлить с этой ситуацией и не введем нулевую ставку НДС, как минимум, на определенные группы товаров в Украине. Почему? Мы рискуем стать неконкурентными. Завтра массово может поехать сюда из других стран, в которых такая норма, кроме ЕС, будет введена готовая продукция, это будет неконкурентоспособность наших производителей. И они будут вынуждены закрывать производство, а это потеря рабочих мест и, как следствие, непоступление денег в бюджет", — акцентировал народный депутат.

Парламентарий ожидает, что законопроект будет поддержан в сессионном зале. Экономически обоснованных аргументов для его принятия достаточно, считают представители группы "Партия "За будущее".

"Это не потеря для государственного бюджета, а наоборот – получение в перспективе дополнительных поступлений", – резюмировал Сергей Лабазюк.

Напомним:

В Украине могут ввести нулевую ставку НДС на продукты питания.

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