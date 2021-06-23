В Верховной Раде предлагают разорвать дипломатические отношения с Беларусью

Проект соответствующего заявления зарегистрирован в парламенте.

Верховная Рада рассмотрит возможность объявить о расторжении всех дипломатических отношений с Беларусью, кроме тех, которые касаются вопросов беженцев и политзаключенных. Проект такого постановления, подготовленный группой народных депутатов, появился на сайте парламента.

В пояснительной записке к этому документу авторы проекта постановления отметили, что Украина должна заявить о своей позиции относительно событий в Беларуси. В частности, причинами для расторжения дипломатических отношений названы недемократические выборы президента Беларуси в августе 2020 года, преследование оппозиционеров и подавления протестов.

Отдельно народные депутаты напомнили о боевиках террористической группировки "ЛНР", которым непризнанный белорусский президент Александр Лукашенко предложил допросить задержанного оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

"Заявление предусматривает непризнание выборов Президента Республики Беларусь, осуждение сотрудничества с террористическими организациями ОРДЛО; призывает демократические страны мира к восстановлению, продолжению и усилению международного политического и экономического давления на Республику Беларусь ", — говорится в тексте пояснительной записке.

Также в заявлении содержится призыв к введению персональных санкций в отношении белорусских чиновников, причастных к искажению результатов выборов и массовых нарушений прав и свобод человека.

Документ передан на рассмотрение парламентскому комитету по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Напомним, что Украина вслед за Евросоюзом подумывает о введении санкций против Беларуси.

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