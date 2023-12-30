В Верховной Раде рассказали, почему Зеленский лично не представил законопроект о мобилизации

В партии "Слуга народа" не считают, что президент Владимир Зеленский обязательно должен представлять законопроект о мобилизации.

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Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко, передает Радио Свобода.

На вопрос, почему такой важный законопроект не представил сам президент как верховный главнокомандующий, Корниенко ответил: "А почему это должен представлять президент? Президент может выбирать, что ему представлять, что ему не представлять, во-первых. Во-вторых, у нас плохо закона, кажется, о регламентах, я не помню, обязательно только президент вносит очень небольшое количество законопроектов. То есть он обязательно вносит ратификации и указы на утверждение".

Журналистка отметила, что в стране идет война, а Зеленский является верховным главнокомандующим, поэтому он должен вносить подобный законопроект и коммуникировать к нему.

"Смотрите, это позиция, я ее читал в фейсбуке одной политической силы", – заявил Корниенко.

Журналистка отметила, что это позиция многих людей в Украине.

"Нет, я не уверен, что многих… Ну, многих или нет, это может сказать какой-то опрос. Репрезентативно. Я видел, что это более политическая позиция. Я думаю, что законопроект внес правительство, потому что это продукт военных, Минобороны вместе и это – правительство. Минобороны – это часть правительства", — сказал Корниенко.

Он отметил, что президент Владимир Зеленский высказался, как он к этому относится, в тот же день четко дал понять, что за то, чтобы этот законопроект был хорошо проработан в комитете, доработан с тем, чтобы дискуссии были результативно проведены.

"Но если военным это нужно, то это конечно для обороноспособности в этот момент нам всем должно быть нужно. Но я думаю, это не нужно даже объяснять. Это очевидно", — сказал Корниенко.

В свою очередь, журналистка отметила, что есть такое мнение, такие предположения, что Владимир Зеленский специально не вышел представить этот законопроект, потому что это очень непопулярный законопроект, хотя и очень нужный. Но если бы он вышел, то это очень сильно ударило бы по его политическим рейтингам. И потому он удержался и на авансцену, так сказать, вышел Валерий Залужный. Правда ли это?

"Мы за два года много слышали разного о рейтинге президента. А потом опросы показывают, что у него все равно есть 70% доверия. Я думаю, что здесь один из ответов на ваш вопрос, что президент может не бояться непопулярных вещей. Он, кстати, на пресс-конференции сказал достаточно непопулярных вещей, по-моему, и я думаю, что во время войны верховный главнокомандующий и главный дипломат страны должны делать то, что делает президент 100%.Все делает для победы и в военной части, и в международной, дипломатической. Здесь трудно упрекнуть. Эти объемы помощи и те решения, которые есть", — ответил Корниенко.

Напомним, ранее сообщалось, что эксперт объяснил, почему продление мобилизации важно для поддержки Западом Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Сети пишут об усилении на границе контроля над выездом мужчин.

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