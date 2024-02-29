В Верховной Раде сообщили о важных правках к мобилизационному законопроекту

В ходе состоявшегося 29 февраля заседания Комитета по нацбезопасности обороны и разведки были пройдены все определенные 16 направлений по законопроекту о мобилизации. После подготовки таблицы с правками согласно этим направлениям, на следующей неделе Комитет будет готовить решение исходя из учета, отклонения или частичного учета предоставленных предложений от нардепов. Дальше будет продолжаться рассмотрение в зале Верховной Рады Украины.

Об этом сообщила народный депутат Ирина Фриз.

"Главный вопрос — демобилизации было решено обсуждать во время рассмотрения правок, а не в предложенной правительством формулировке. То есть, действующая редакция не имеет поддержки Комитета. Мы считаем и будем настаивать на том, что сроки увольнения и порядок счета должны содержать четко определенную дифференциацию для тех, кто находится под б/р 12 или 18 месяцев.

По ее словам, Комитет поддержал следующие важные правки.

Образование

Аспиранты, которые учатся по контракту, смогут получить отсрочку на уровне с теми, кто по бюджетной форме проходит обучение. Однако процесс их обучения будет проверяться МОН. Минобразования введет промежуточные обязательные экзамены и сделает более требовательным экзамен для поступления в аспирантуру, чтобы убрать возможность уклоняться от мобилизации.

Отсрочку получат докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру.

Граждане Украины, которые учатся в учебных заведениях и имели право на отсрочку на время обучения, сохраняют такое право до завершения текущего учебного года. Кроме лиц, отчисленных за неуспеваемость.

Базовая военная служба

Поддержали с уточнением четких сроков прохождения службы. Окончательная редакция будет принята при рассмотрении правок по прохождению базовой общевойсковой подготовки

Увольнение с военной службы

"Исключили норму, согласно которой подлежали увольнению с военной службы в связи с избранием народным депутатом Украины, депутатом Верховной Рады Автономной Республики Крым", — отметила Фриз.

Отложили решение о норме о военном учете граждан, выбывших за пределы Украины сроком более трех месяцев, и введение обязанности для них стать в течение 30 дней со дня вступления в силу постановления КМ об особенностях ведения военного учета постоянно или временно состоящих за границей. Будем рассматривать целесообразность нормы при рассмотрении поправок и исходя из количества лиц, которые могут быть взяты на учет.

Относительно выполнения военно-транспортной обязанности

Был поддержан запрет на распоряжение транспортными средствами, состоящими на военном учете в ТЦК и СП. То есть, во время действия военного положения те транспортные средства, которые уже стоят и будут ставить на учет в ТЦК и СП — не смогут продать, подарить и т.д.

Напомним, в новом законопроекте о мобилизации предлагают предоставлять украинцам за границей консульские услуги только при наличии военно-учетных документов.

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