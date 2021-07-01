В Верховной Раде журналистка напала на нардепа Потураева

Она била его кулаками и женской сумочкой.

На народного депутата "Слуги народа" Никиту Потураева во время пресс-брифинга напала женщина, которая пришла на мероприятие в качестве журналиста.

Видео инцидента зафиксировали все присутствующие издание.

Как написала журналистка Татьяна Николаенко в Facebook, через нападение даже пришлось выключить трансляцию официального телеканала ВР. "Только что дама подралась на преспойнте с Никитой Потураевым, трансляцию выключили", — написала она.

Видео избиения, где довольно известная активистка-журналистка Ирма Кратная нападает на депутата сначала кулаками, а потом и вообще замахивается на него сумочкой, распространяют в соцсетях. "Я думаю, вы все стали свидетелями, что это очень удачное проявление журналистской деятельности", — заявил после инцидента Потураев.

После нападения женщину срочно вывели охранники. Однако ее поступок не остался без внимания, ее обступили журналисты, чтобы узнать причину агрессии. Она уверяет, что представляет интересы граждан, виступають против земельной реформы.

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