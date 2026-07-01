В Верховную Раду с малышом: депутатам хотят разрешить брать детей на работу

В Верховную Раду хотят разрешить брать детей / © УНІАН

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Народным депутатам Украины хотят разрешить брать с собой детей на работу. В частности, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий разрешение народным депутатам находиться на рабочем месте вместе с детьми младше двух лет.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Депутатам хотят разрешить брать детей в Верховную Раду

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15371, согласно которому нардепы смогут брать с собой на работу своих маленьких детей до 2 лет. Малышей хотят разрешить брать на открытые пленарные заседания, заседания комитетов и временных следственных комиссий.

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«Парламент — это тоже рабочее место, и депутаты тоже бывают отцами и матерями», — написал Железняк.

Законопроект предлагает обустроить в Верховной Раде комнаты для кормления и детские комнаты. Возраст ребенка до 2 лет определили не просто так, ведь это концепция «первых 1000 дней» ВОЗ и UNICEF, когда ребенок наиболее уязвим.

«По сути это удар по гендерному неравенству в парламенте: сегодня отсутствие элементарной инфраструктуры бьет прежде всего по женщинам-депутатам в период грудного вскармливания», — добавляет Железняк.

Нардеп также подчеркнул, что такая практика привычна для европейских стран. К примеру, в Бундестаге работает детский сад для малышей от шести месяцев, в шведском парламенте функционируют бесплатные ясли, а греческие депутаты имеют детсад непосредственно в здании законодательного органа.

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В пояснительной записке к законопроекту также говорится, что документ соответствует международным стандартам и выполняет Резолюцию ПАСЕ 2615 (2025), призывающую европейские парламенты пускать депутатов с детьми, разрешать грудное вскармливание и создавать детские комнаты.

Среди ожидаемых последствий нардепы также отметили демонстрацию обществу примера «дружественного к семье» рабочего места.

Выплаты на детей будут приходить на специальные счета

Напомним, КМУ изменил механизм получения выплат на детей. Теперь выплаты по всем видам целевых пособий — в частности, компенсация за «Пакунок малюка», пособие по уходу за ребенком до года, «єЯсла» и «Пакунок школяра» — будут поступать на единый специальный счет «Дія.Картка».

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, для этих средств расширили перечень доступных категорий для оплаты, а срок их использования с недавних пор не имеет ограничений.

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Для тех, кто предпочитает традиционный способ, сохраняется альтернатива: получать деньги можно не на «Дія.Картку», а через «Ощадбанк».

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