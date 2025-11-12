Скандал с "Энергоатомом": Свириденко внесла представление об увольнении двух министров

Юлия Свириденко

Кабинет Министров Украины подал в Верховную Раду представление об увольнении министерства энергетики Светланы Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

«Министры подали свои заявления определенным законом способом», — написала Юлия Свириденко в соцсетях.

Решение об увольнении министров теперь должно принять парламент.

Напомним, 10 ноября НАБУ обнародовало подробности масштабной коррупционной схемы в государственном предприятии «Энергоатом», разоблаченной во время операции «Мидас».

По данным следствия, организованная группировка систематически получала «откаты» в размере 10–15% от суммы контрактов. Схему назвали «Шлагбаум».

Президент Владимир Зеленский заявил, что министр юстиции Герман Галущенко и министер энергетики Светлана Гринчук должны покинуть свои должности из-за дела, связанного с коррупционной схемой в «Энергоатоме».

Впоследствии Светлана Гринчук, занимавшая должность Министерства энергетики Украины, подала заявление об увольнении.