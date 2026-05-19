В Верховный Суд пришли с обысками из-за коррупции (фото)
Следственные действия проходят в рамках расследования дела о коррупции.
Антикоррупционные органы Украины 19 мая проводят масштабные следственные действия по месту работы и проживания ряда действующих и бывших судей Верховного Суда.
Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро.
Работники НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят следственные действия в рамках расследования дела о коррупции в Верховном Суде.
Следственные мероприятия проходят по местам работы, проживания, а также в транспортных средствах ряда действующих и бывших судей Верховного Суда. Среди них — и бывший глава суда, дело по обвинению которого рассматривается в Высшем антикоррупционном суде.
В НАБУ добавили, что детали сообщат позже.
Напомним, еще в августе 2024 года ВАКС начал рассмотрение дела в отношении экс-главы Верховного Суда Всеволода Князева, которого обвиняют в получении 2,7 млн долл. взятки в мае 2023 года за решение в пользу Константина Жеваго — совладельца финансово-промышленной группы «Финансы и кредит».