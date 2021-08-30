В Виннице 17-летний парень на отцовском Land Rover насмерть сбил 43-летнюю женщину: фото, видео

Подросток на момент ДТП был трезв.
В Виннице 17-летний парень на отцовском Land Rover насмерть сбил 43-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Потерпевшая скончалась на месте происшествия.
Об этом сообщили в Нацполиции Винницкой области.
ДТП произошло на улице Пирогова в Виннице. По предварительным данным, 17-летний подросток на автомобиле Land Rover, который принадлежит его отцу, сбил женщину, которая перебегала дорогу в запрещенном месте. Потерпевшая от полученных травм скончалась.
"Согласно действующему законодательству, управлять легковыми автомобилями разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста, которые прошли полный курс обучения по соответствующей программе и получившие удостоверение водителя соответствующей категории", — сообщили в полиции.
Также известно, что подросток на момент ДТП был трезв. Правоохранители открыли производство производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего). Санкция этой статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
Напомним, в Одесской области рейсовый автобус насмерть сбил велосипедиста.