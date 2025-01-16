В Виннице 22-летний водитель элитного Mercedes сбил двух девушек на "зебре" (видео 18+)

22-летний водитель буквально вылетел между двигавшимся впереди бусом и двигавшейся по соседней полосе маршруткой, "подрезав" последнюю.
В Виннице 22-летний водитель элитного внедорожника Mercedes сбил двух 19-летних девушек, которые шли по нерегулируемому пешеходному переходу.
Соответствующее видео появилось в Сети.
На кадрах видно, как девушки идут по пешеходному переходу. Они пропустили автобус, дальше посмотрели в другую сторону, не едет ли машина, убедились, что можно идти и направились "зеброй". Их пропускают бус и маршрутка, однако в последний момент между этими двумя авто перед самой маршруткой влетает "Мерседес". Девушки жутко улетели на несколько метров асфальтом.
Видео инцидента. Внимание 18+!
Судя по видео, молодой водитель элитного авто "шашковал" на дороге. Суть состоит в том, чтобы на скорости маневрировать в потоке машин, подрезая и обгоняя других водителей. Однако пока это только предположение в соцсетях. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
По информации полиции Винницкой области, 19-летние пострадавшие с телесными повреждениями госпитализированы в больницу.
Водитель автомобиля Mercedes, совершивший наезд на двух девушек, задержан.
"До избрания меры пресечения 22-летний водитель будет находиться в изоляторе временного содержания. Ему грозит до 8 лет лишения свободы", – заверили правоохранители.
Тем временем в Сети опубликовали вероятное фото водителя.
Ранее сообщалось, что в Житомирской области несовершеннолетний водитель сбил двух подростков.
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